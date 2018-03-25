Наиболее титулованный боксер-профессионал независимой Украины, чемпион в полулегком весе Василий Ломаченко озвучил имя противника, победить которого является его основной целью. Такое заявление спортсмен сделал в одном из блогов на видеохостинге YouTube.

По словам Василия, чтобы встретится с этим боксером, нужно иметь большую сумму денег, которую текущее время никто не готов потратить.

"Майки Гарсия меня заводит больше всех. Он - номер один в этой весовой категории, он - один из претендентов на звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории, и он непобедим. Чтобы с ним встретиться, нужны деньги, которые он хочет, чтобы ему заплатили. Я думаю, он хочет от 3 до 5 миллионов долларов. Сейчас ему этих денег никто не даст, потому что телевидение не выделит столько. Если ему нужно дать 3-5 миллионов, мне два, ну и промоутеры должны заработать. Вот и получается, что бюджет боя будет 10 миллионов долларов", - объяснил украинец в интервью.

Как сообщал svodka.net, 17 марта, украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

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