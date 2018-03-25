На территории Одесской области стая бездомных собак покусала шестилетнюю местную жительницу. О происшествии сообщает Думская .

По информации издания, случай случился в селе Светлое Лиманского района, там собаки напали на ребенка, возвращающегося со школы домой. Сразу же после нападения девочка была госпитализирована в реанимацию, где врачи наложили ей около ста швов. В текущее время пострадавшая пребывает в обычной палате.

"Местные жители отмечают, что часто обращались в органы местного самоуправления - в Александровский сельсовет, о том, что в селе появились собаки, которые очень агрессивно себя ведут, и были уже аналогичные нападения. Никаких мер принято не было", - написал один из местных активистов в соцсети.

По его словам, представители местных властей после случившегося попытались отравить животных, однако медики утверждают, что нужно следить за псами и принять более действенные меры.

Как сообщал svodka.net, в Одесской области 71-летняя женщина попала в реанимацию после нападения трех собак породы алабай. Пожилая женщина пришла убирать дом по найму и в это время на нее напали три соседских алабая.

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