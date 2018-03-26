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|Штаб АТО: Боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один украинский военный
|26.03.2018 07:48
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За воскресенье, 25 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в
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