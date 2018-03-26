Неполитические Сводки
- Свадебные гости застукали Савченко и Рубана за интересным занятием
- И анализ кала по телефону будем сдавать: украинцы в ярости из-за новшества власти
- Вишел трейлер нового сериала по книгам Джорджа Мартина
- Польза и вред различных видов орехов: появились свежие данные
- В школу по прописке: что делать семьям, снимающим жилье
|В Киеве трамвай сошел с рельс и въехал в Lexus
|26.03.2018 08:11
|
В воскресенье вечером, 25 марта, в Киеве трамвай слетел с рельс и въехал в припаркованный Lexus на улице Дмитриевской в Киеве. Об этом сообщает ДТП.Киев.
"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", - усказано в опубликованном сообщении.
Как сообщал svodka.net, трамвай с пассажирами столкнулся с автомобилем Mitsubishi, из-за чего движение трамваев было приостановлено на неопределенное время. Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал.
Кроме этого, в пресс-службе Киевпастранса проин7формировали, с 8:35 в столице заблокировано движение трамваем на маршрутах №14 и 18 по ул. Глыбочицкая, 2, в направлении ул. Старовокзальная в связи с ДТП.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира