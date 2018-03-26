Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниэлс, стала получать угрозы после интимной связи с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом женщина рассказала в интервью телеканалу CBS .

По ее словам, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию. После этого между ними ничего не было, однако через пять лет - в 2011 году - ей начали угрожать.

Порноактриса утверждает, что тогда к ней подошел мужчина и посоветовал оставить "Трампа в покое". Он также обратился к ее маленькой дочке и сказал, что "было бы очень жаль, если бы с твоей мамой что-нибудь случилось".

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