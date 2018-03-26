В воскресенье, 25 марта, во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово в южной части Западной Сибири в России погибли 53 человека. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба сообщает ТАСС.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пятерых погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек были доставлены в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек.

"Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник.

Как сообщал svodka.net ранее, в следствие возгорания, которое произошло в одном из торговых центров города Кемерово России, погибли пять человек, еще несколько пропали без вести. О результатах пожара сообщает Следственный комитет Российской Федерации на официальном сайте.

В соответствии с последними данными, погибли пять человек, в числе которых три ребенка, женщина, а также один мужчина. Помимо этого, возросло количество травмированных людей, которых, по последней информации, насчитывается около 32.

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