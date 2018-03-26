По состоянию на понедельник, 26 марта, число пострадавших во время столкновений испанской полиции и активистов на протестах в Каталониии превисило 100 человек, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что митинг был организован в поддержку бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которого задержали в Германии. В протестах приняли участие более 55 тысяч человек

По данным источника, в результате столкновений митингующих и местной полиции пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.

В большинстве случаев пострадавшие получили незначительные травмы.

Также известно, чтобольше только потерпевших в Барселоне.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, основной сторонник независимости Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией на границе Германии с Данией.

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