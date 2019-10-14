 Бывший супруг Пугачевой рассказал, как артистку преследовал маньяк и серийный убийца - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Бывший супруг Пугачевой рассказал, как артистку преследовал маньяк и серийный убийца
14.10.2019 16:22
Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал, как певицу преследовал маньяк, убивший двух проводниц Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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