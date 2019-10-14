 Пристайко обсудил с министрами стран ЕС подготовку к нормандской встрече - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пристайко обсудил с министрами стран ЕС подготовку к нормандской встрече
14.10.2019 16:59
Пристайко встретился с министрами стран ЕС Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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