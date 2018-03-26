Основатель лейбла Off-White и креативный директор Kanye West Вирджил Аблох станет следующим художественным руководителем мужской одежды мирового бренда Louis Vuitton, сообщает УНН .

По данным истоника, Аблох станет первым афро-американским художественным руководителем Louis Vuitton и одним из немногих черных дизайнеров на мире французской мире.

"Я просто в восторге," - прокомментировал Аблох новость о своей новой работе.

Стоит отметить, что у Вирджила Аблоха нету образования в области моды, но его мать была швеей и преподавала ему свою профессию.

Кроме этого, в 2013 году Аблох основал Off-White,а уже 2015 году Off-White стал финалистом премии молодых дизайнеров LVMH. Также он получил премию Urban Luxe на церемонии награждения British Fashion Awards в прошлом году.

Аблох работал с такими компаниями, как Nike, Jimmy Choo, Moncler и с предстоящим проектом Ikea.

Как сообщал svodka.net ранее, жена президента Франции Эммануэля Макрона - Бриджит Макрон в возрасте 64 лет - посетила саммит Организация Североатлантического договора в элегантном мини-платье с поясом от Louis Vuitton, стоимостью 2300 евро.

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