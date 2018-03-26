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СМИ: Мила Кунис беременна третьим ребенком
26.03.2018 12:12

В сети появилась информация о третей беременности известной голливудской украинского происхождения актрисы Милы Кунис, сообщает Корреспондент.

По данным источника, в последнее время актриса начала появляться в одежде бесформенного и свободного кроя.

Кроме того, беременность Кунис подтвердил инсайдер. Новость о пополнении в семье актриса якобы поведала своей подруге.

Стоит отметить, что никаких официальных заявлений Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер пока воздерживаются.

Как сообщал svodka.net, Светлана Лобода подтвердила информацию о беременности, которые периодически появлялись в средствах массовой информации. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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