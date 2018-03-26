Неполитические Сводки
|СМИ: Мила Кунис беременна третьим ребенком
|26.03.2018 12:12
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В сети появилась информация о третей беременности известной голливудской украинского происхождения актрисы Милы Кунис, сообщает Корреспондент.
По данным источника, в последнее время актриса начала появляться в одежде бесформенного и свободного кроя.
Кроме того, беременность Кунис подтвердил инсайдер. Новость о пополнении в семье актриса якобы поведала своей подруге.
Стоит отметить, что никаких официальных заявлений Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер пока воздерживаются.
Как сообщал svodka.net, Светлана Лобода подтвердила информацию о беременности, которые периодически появлялись в средствах массовой информации.
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