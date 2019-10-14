 У Зеленского считают, что формула Штайнмайера реализована в ближайшее время не будет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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У Зеленского считают, что формула Штайнмайера реализована в ближайшее время не будет
14.10.2019 17:53
В Слуге народа считают, что формула Штайнмайера реализована в ближайшее время не будет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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