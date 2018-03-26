Неполитические Сводки
- Пушистый миротворец: остановивший драку своих собратьев кот стал хитом интернета
- Осунувшийся вид сильно постаревших артистов на похоронах Табакова испугал россиян
- В Киеве обнаружили печальное отражение медреформы
- "Позвони мне. Я беременна!": в Мелитополе девушка оставила послание на машине бойфренда
- Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину
|Симпсоны заговорили на закарпатском диалекте
|26.03.2018 12:49
|
В сети появился новый случай известного мультсериала "Симпсоны", который получил озвучку на закарпатском диалекте.
В этом эпизоде главного героя Гомера зовут Золик, а Мардж - Морику.
Стоит отметить, что серия была обнародована на YouTube-канале Munkach Bloggers. По сюжету, Морика посылает своего жена Золика на заработки в Чехию. Он же отправляется в пивную, где жалуется друзьям.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, знаменитый анимационный сериал "Симпсоны" почтил память британского ученого Стивена Хокинга. Он часто становился приглашенной звездой данного проекта и называл "Симпсонов" лучшим шоу на американском телевидении.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира