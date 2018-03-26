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|Адвокат о видеозаписи с Савченко: Это провокация
|26.03.2018 13:11
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Задержание народного депутата Украны Надежды Савченко является незаконным. Такое заявление сделал адвокат политика Виктор Чевгуз в эфире телеканала NEWSONE.
По словам правозащитника, действия Савченко умышленно спровоцировали для игры на камеру.
"В данном случае все было умышленно спровоцировано. Эти записи были сделаны в Донецкой области, куда умышленно пригласили Надежду. Эта запись была спровоцирована. Ей нечего было делать в той комнате. Четыре офицера были подставными, которые работают на СБУ", - подчеркнул адвокат.
Также, по его словам, если внимательно прослушать записи офицеры задают Савченко наводящие вопросы, чтобы отвечая на них, Надежда высказывала свое мнение. Там даже видно, как она дважды смотрит в камеру и улыбается.
"Она знала, что идет запись и подыгрывала им", - отметил Чевгуз.
Как сообщал svodka.net ранее, Шевченковский районный суд города Киева вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева.
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