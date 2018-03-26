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|Меган Маркл - королева: в Сети появилось видео с детской постановки восьмилетней невесты принца
|26.03.2018 13:19
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Невеста принца Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл в детстве в 1990 года, участвовала в постановке, в которой ей роль досталась королевы, сообщает jetsetter.
Стоит отметить, что видео было сделано в 29 января 1990 года на празднике по случаю дня рождения подруги Меган - Нинаки Приди.
Кроме этого, уже через 7 лет, 15-летняя Меган с Нинаки сфотографировалась на фоне Букингемского дворца.
Как сообщал svodka.net ранее, принц Гарри отказался от брачного контракта, выразив полное доверие Меган Маркл. Уточняется, что в отличие от американцев, брачные контракты не так распространены в Великобритании и не всегда подлежат исполнению по закону.
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