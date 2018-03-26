Неполитические Сводки
- Пушистый миротворец: остановивший драку своих собратьев кот стал хитом интернета
- Осунувшийся вид сильно постаревших артистов на похоронах Табакова испугал россиян
- В Киеве обнаружили печальное отражение медреформы
- "Позвони мне. Я беременна!": в Мелитополе девушка оставила послание на машине бойфренда
- Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину
|"Позвони мне. Я беременна!": в Мелитополе девушка оставила послание на машине бойфренда
|26.03.2018 13:48
|
В Мелитополе девушка необычным способом решила проинформировать о своей беременности будущему отцу ребенка, сообщает УНИАН.
По данным источника, женщина написала красной краской на автомобиле мужчины "Позвони. Я беременна".
В соцсетях обсуждают возможные причины такого поведения девушки. Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка не придумала ничего лучше, чем сообщить ему о радостной новости, оставив "сообщение" прямо на автомобиле,
Кроме этого, автомобиль был пипаркован у Братского кладбища на улице Героев Украины. Как отреагировал водитель на новости о пополнении в семьи, к сожалению, неизвестно.
Как сообщал svodka.net ранее, Светлана Лобода, которая в нынешнее время находится на седьмом месяце беременности, отменила все выступления. Подробности об ожидании ребенка рассказал отец Светланы Сергей Васильевич. По его словам, в клинике, которую выбрала для родов Лобода, ранее рожали своих детей Мадонна, Виктория Бекхэм и Алсу. Там роженицам предоставляют трехкомнатную палату, кормят едой от шеф-повара и делают маникюр.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира