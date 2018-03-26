В Мелитополе девушка необычным способом решила проинформировать о своей беременности будущему отцу ребенка, сообщает УНИАН .

По данным источника, женщина написала красной краской на автомобиле мужчины "Позвони. Я беременна".

В соцсетях обсуждают возможные причины такого поведения девушки. Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка не придумала ничего лучше, чем сообщить ему о радостной новости, оставив "сообщение" прямо на автомобиле,

Кроме этого, автомобиль был пипаркован у Братского кладбища на улице Героев Украины. Как отреагировал водитель на новости о пополнении в семьи, к сожалению, неизвестно.

Как сообщал svodka.net ранее, Светлана Лобода, которая в нынешнее время находится на седьмом месяце беременности, отменила все выступления. Подробности об ожидании ребенка рассказал отец Светланы Сергей Васильевич. По его словам, в клинике, которую выбрала для родов Лобода, ранее рожали своих детей Мадонна , Виктория Бекхэм и Алсу. Там роженицам предоставляют трехкомнатную палату, кормят едой от шеф-повара и делают маникюр.

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