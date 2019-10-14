Неполитические Сводки
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- Началось запугивание: полиция открыла уголовное дело из-за избиения 13-летних девушек
- В Запорожье стая страусов пришла охотиться на котов в приюте
- Столтенберг заявил, что страны Альянса должны активнее помогать Украине
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|Началось запугивание: полиция открыла уголовное дело из-за избиения 13-летних девушек
|14.10.2019 19:42
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