 Началось запугивание: полиция открыла уголовное дело из-за избиения 13-летних девушек - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Началось запугивание: полиция открыла уголовное дело из-за избиения 13-летних девушек
14.10.2019 19:42
Полиция Запорожской области открыла уголовное дело из-за избиения и видео 13-летних девушек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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