Организаторы Каннского кинофестиваля решили запретить фильмам, созданным стриминговой платформой Netflix, принимать участие в конкурсной программе, сообщает The Vulture.

По словам главы фестиваля Тьерри Фремо, компании можно будет показывать на фестивале свою кинопродукцию, однако только вне конкурсной программы.

"Люди из Netflix любят красную дорожку и хотели бы, чтобы их фильмы показывали вместе с другими участниками, - заявил Тьерри. - Но они должны понимать, что их модель сотрудничества противоположна нашей".

Стоит отметить, что данное решение принято после того, как в прошлом году конкурс раскритиковали за участие в программе фильмов "Окча" (режиссер Пон Чжун Хо) и "Истории семьи Майровиц" (режиссер Ной Баумбах). Премьера этих картин состоялась на стриминговом сервисе Netflix, а не в традиционном кинотеатре.

Фремо подчеркнул, что надеялся на изменение со стороны Netflix стратегию и адаптации к условиям фестиваля, но этого не произошло.

"В прошлом году, когда эти фильмы участвовали в конкурсной программе, я считал, что смогу убедить платформу выпустить их в кинотеатрах, но они отказались", - заявил Фремо.

Именно следовательно организаторы фестиваля решил, что фильмы, созданные Netflix, не могут претендовать на награды Каннского кинофестиваля и получить "Золотую пальмовую ветвь".

"История кино и история интернета - это две разные вещи", - резюмировал Фремо.

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