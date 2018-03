Популярная американская певица Лана Дель Рей договорилась с группой Radiohead по поводу авторских прав, сообщает ВВС . Известно, что поводом для спора стала песня Get Free, в которой коллектив усмотрел сходство со своим хитом Creep. В минувшие выходные на концерте в рамках фестиваля Lollapalooza в Бразилии певица исполнила Get Free и сказала, что ситуация с иском разрешилась. "Полагаю, теперь я могу петь эту песню, когда захочу, правда?" - добавила Дель Рей. Комментариев со стороны Radiohead пока не поступало. Ранне было известно о комментарии со стороны группы относительно схожести песен. "Как издатели Radiohead мы подтверждаем, что с августа прошлого года вели переговоры с представителями Ланы Дель Рей, - говорится в пресс-релизе. - конечно, что в куплетах "Get Free" использованы музыкальные элементы куплетов "Creep", и мы просили это признать в пользу всех авторов песни. Как сообщал svodka.net ранее, скандальный продюсер Харви Вайнштейн требовал у певицы Ланы Дель Рей убрать его имя из песни. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



