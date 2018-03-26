Соединенные Штаты Америки приняли решение выдворить 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте BreakingNNow. По полученным данным, также было принято решение закрыть консульство в Сиэтле. "США выдворили 60 российских дипломатов и закрыли консульство Сиэтла после отравления разведчика в Солсбери", - говорится в сообщении. Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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