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|В Киеве прекратила деятельность группа по регулированию конфликта вокруг "Театра на Подоле"
|26.03.2018 16:49
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В понедельник, 26 марта, в Киеве прекратила работу рабочая группа по поиску путей урегулирования ситуации вокруг реконструкции здания театрально-зрелищного заведения культуры "Театр на Подоле" на Андреевском спуске, 20 (лит. А, Б) в Подольском районе города.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевского городского головы от 21 марта с.г., текст которого обнародован на официальной странице городской власти.
Согласно документу, решение принято, учитывая обращение председателя рабочей группы, а также тот факт, "что 11 из 19 членов рабочей группы письменно отказались продолжать свою работу в ее составе".
Рабочая группа была создана после волны возмущения между киевлян, которую вызвало открытое в ноябре 2016 года новое здание Театра на Подоле. Киевляне выразили недовольство тем, что здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска. Петиция о сносе нового фасада здания театра была опубликована на официальном сайте электронных петиций Киевской власти 29 ноября и быстро набрала более 10 тыс. голосов, необходимых для обязательного рассмотрения властями города.
Представители власти заявляли, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса.
На строительство Театра на Подоле корпорация Roshen направила 165,854 млн грн. 9 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко открыл Театр на Подоле в Киеве, архитектурное решение здания которого вызвало волну возмущения киевлян.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия Театра на Подоле.
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