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|Опубликованы первые фото Тома Харди в роли Аль Капоне
|26.03.2018 16:57
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В интернете появились первые фотографии британского актера Тома Харди в образе известного американского гангстера Альфонсо Аль Капоне. Актер играет главную роль в фильме Фонзо (Fonzo) режиссера Джоша Транка (Фантастическая четверка).
Известно, что производство байопика, рассказывающего о последних годах жизни Капоне, только начинается. Картина покажет Капоне, освобожденного из тюрьмы из-за слабоумия, вызванного сифилисом, преследуемого воспоминаниями о кровавом прошлом.
Снимки в своих аккаунтах в соцсетях выложили и Харди, и Транк.
Как сообщал svodka.net, в лондонском музее мадам Тюссо разместили еще одну фигуру голливудского актера, в зале появился исполнитель главной роли в картине "Бронсон" Том Харди.
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