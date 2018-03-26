В интернете появились первые фотографии британского актера Тома Харди в образе известного американского гангстера Альфонсо Аль Капоне. Актер играет главную роль в фильме Фонзо (Fonzo) режиссера Джоша Транка (Фантастическая четверка). Известно, что производство байопика, рассказывающего о последних годах жизни Капоне, только начинается. Картина покажет Капоне, освобожденного из тюрьмы из-за слабоумия, вызванного сифилисом, преследуемого воспоминаниями о кровавом прошлом. Снимки в своих аккаунтах в соцсетях выложили и Харди, и Транк. Как сообщал svodka.net, в лондонском музее мадам Тюссо разместили еще одну фигуру голливудского актера, в зале появился исполнитель главной роли в картине "Бронсон" Том Харди. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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