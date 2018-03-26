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|Украина также вышлет из страны российских дипломатов
|26.03.2018 17:04
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Украина решила присоединиться к США и Европе и выдровить из страны российских дипломатов.
Согласно сообщению президента Петра Порошенко в
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