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Украина также вышлет из страны российских дипломатов
26.03.2018 17:04

Украина решила присоединиться к США и Европе и выдровить из страны российских дипломатов.

Согласно сообщению президента Петра Порошенко в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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