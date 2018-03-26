В столице Украины люди несут цветы и мягкие игрушки под посольство Российской Федерации. В некоторые букеты вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

По последним официальным данным, при пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека. Из-под завалов спасатели извлекли тела 58 погибших, шестерых ищут. При этом в соцсетях россияне подвергают сомнению правдивость официальной информации, заявляя о сотнях погибших.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур - 26, 27 и 28 марта.

По уголовному делу, возбужденному по факту пожара, задержаны и допрошены директор торгового центра и арендатор помещения, в котором предположительно, находился очаг возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

Кроме того, задержан ответственный за систему пожарной безопасности и сигнализацию в торговом центре. Выяснилось, что у него нет профильного образования - он повар и никогда не работал с подобного рода техникой.

Также решается вопрос о задержании охранника торгового центра, намерено отключившего систему оповещения о пожаре.

"Решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях, - сказано в сообщении СК РФ.

Как сообщал svodka.net ранее, во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово в южной части Западной Сибири в России погибли 53 человека.

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