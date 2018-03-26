Украинцев на неделе с 28 по 31 марта снова ожидают магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится.

В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта - полноценные магнитные бури, передает "Обозреватель".

Терапевт-кардиолог Виктория Форосенко при этом отметила, что метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность. К

Известно, что самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.

Как сообщал svodka.net, планету Земля должна накрыть магнитная буря большой мощности, возмущенной геомагнитной обстановки стоит ожидать также 14, 16 и 17 марта.

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