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|Петр Порошенко и Тереза Мэй прокомментрировали выдворение российских дипломатов
|26.03.2018 20:21
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Британский премьер Тереза Мэй приветствовала решение США, Канады и ряда стран ЕС о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Кабинета министров.
В частности, по словам британского премьера, это показало, что союзники Великобритании "стоят плечом к плечу, посылая сильнейший сигнал России, что она не может продолжать нарушать международное законодательство".
Напомним, как сообщалось ранее, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.
В частности, сейчас к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 19 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 135 россиянина.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит безопасность Украины. Об этом написал глава государства в