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В Испании арестовали украинского хакера, обокравшего 100 банков в 40 странах
26.03.2018 20:42

Европол сообщил, что в Испании арестован украинский хакер, обокравший 100 финансовых учреждений в 40 странах мира. Об этом сообщает Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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