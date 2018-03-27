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|Штаб АТО: Боевики 47 раз обстреляли позиции украинских военных
|27.03.2018 07:22
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В течение прошедших суток, 26 марта, представители незаконных вооруженных формирований 47 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
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