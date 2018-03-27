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|В Киеве произошел пожар в частном доме: возможен поджог
|27.03.2018 07:58
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Утром во вторник, 27 марта, в частном доме в Киеве начался пожар. Об этом сообщил корреспондент телеканала NEWSONE.
Инцидент произошел на улице Железнодорожная, 22. На место прибыли три пожарных машины и десятки спасателей. Жителей дома, где проживали до десяти человек, экстренно эвакуировали.
Также жильцы заявили, что пожар начался в результате поджога.
"Подожгли. Вот рядом строится дом по типу хостела. Хотят выкупить нашу территорию. Мы не согласились, и мы начали гореть. Мы видели молодого человека со стороны сада, как он убегал", - сказала одна из жительниц.
Кроме того, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 23 марта, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по улице Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения.
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