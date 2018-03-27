В ионосфере образовалась 900-километровая дыра из-за запуска ракеты Falcon 9, принадлежащей американской компании SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту тайваньский спутник. Об этом сообщается в исследовании ученых из Национального университета Тайваня, передает Tech Times .

Ученые считают, что благодаря относительно небольшому весу груза ракету удалось запустить практически по вертикальной траектории, а не по изогнутой, позволяющей легче преодолевать притяжение.

Также указано, что из-за этого образовалась не V-образная, круговая ударная волна, которая вместе с выбросами газов из двигателя стала причиной появления дыры в плазме ионосферы, диаметр которой составил 900 километров. Она сохранялась в течение нескольких часов. Ученые добавили, что данная волна стала самой мощной за всю историю космических запусков.

Такие разрывы в ионосфере могут приводить к сбоям в GPS-системах.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск обнародовал новый ролик , на котором показан запуск ракеты Falcon Heavy, выведшей автомобиль Tesla Roadster и Starman на орбиту.

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