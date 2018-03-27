Жители российского города Кемерово вышли на улицы, требуя отставки местных властей и рассекречивания настоящего количества погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно официальным данным, в настоящее время погибли 53 человека, из них опознали - 21. Еще, по меньшей мере, десять человек, считаются пропавшими без вести.

"Но со вчерашнего дня по чатам и группам Кемерова расходятся скрины переписок WhatsApp, в которых люди рассказывают о сотнях жертв пожара в "Зимней Вишне". Катастрофичное недоверие местным властям вылилось в одно - горожане считают, что они занижают количество погибших. Теперь люди хотят собрать группы и пойти по моргам - считать тела", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве люди несут цветы и мягкие игрушки под посольство Российской Федерации. В некоторые букеты вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира