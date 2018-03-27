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|Отравление Скрипаля: из 24 стран выдворят 139 российских дипломатов
|27.03.2018 09:56
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Уже 24 страны приняли решение о намерении выслать 139 дипломатов Российской Федерации из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил глава отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности Министерства иностранных дел Польши Доминик Янковский на своей странице в Twitter.
"Фактически, вышлют 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только что присоединилась и выдворит двух россиян", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, британский премьер Тереза Мэй приветствовала решение США, Канады и ряда стран ЕС о высылке российских дипломатов. По словам британского премьера, это показало, что союзники Великобритании "стоят плечом к плечу, посылая сильнейший сигнал России, что она не может продолжать нарушать международное законодательство".
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