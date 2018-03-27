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Главный антикоррупционный орган страны останется без главы
27.03.2018 10:48

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не намерена оставаться в должности после 28 марта 2018 года, то есть после истечения срока ее полномочий. Об этом она написала на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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