Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не намерена оставаться в должности после 28 марта 2018 года, то есть после истечения срока ее полномочий. Об этом она написала на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира