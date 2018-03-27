Неполитические Сводки
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|Главный антикоррупционный орган страны останется без главы
|27.03.2018 10:48
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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не намерена оставаться в должности после 28 марта 2018 года, то есть после истечения срока ее полномочий. Об этом она написала на своей странице в
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