Во вторник, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин отправился в город Кемерово, где накануне произошел масштабный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщают РИА Новости .

Глава российского государства встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Во время общения с людьми Путин призвал их не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре. Также он пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Помимо этого российский президент раскритиковал руководство города из-за того, что ТРЦ в ненадлежащем виде ввели в эксплуатацию. По словам Путина, причиной трагедии является преступная халатность и разгильдяйство.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - заверил Путин и добавил, что нет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших.

В то же время родственники погибших создали списки, согласно которым в пожаре погиб 41 ребенок. Всего в списках 64 фамилии погибших.

Также сообщается, что активисты осмотрели морг с телами погибших.

"Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - рассказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

Как сообщал svodka.net ранее, жители российского города Кемерово вышли на улицы, требуя отставки местных властей и рассекречивания настоящего количества погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

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