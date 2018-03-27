Четыре населенных пункта Одесской области оказались подтопленными в связи с резким таянием снега и разливом Дуная. Об этом сообщает 5 канал.

Вода в реке продолжает прибывать и дальше, из-за чего в зоне риска находятся еще приблизительно 30 населенных пунктов. В настоящее время больше только от высокой воды страдает Вилково, где спасатели уже откачали, по меньшей мере, 400 кубических метров воды.

Также наводнение и шторм повалили знак "Нулевой километр", находящийся в месте, где встречаются воды Черного моря и реки Дунай. Туристы были вынуждены восстановить его самостоятельно.

"Есть угроза подтопления в Измаильском районе, Ренийском и Килийском. То есть все районы, находящиеся рядом с Дунаем, есть соответствующая угроза. Речь идет о 100 тысячах человек, живущих в этих районах, включая город Измаил", - отметил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Как сообщал svodka.net ранее, из-за снежного коллапса в Днепре транспорт курсирует с задержками , многие жители не могут добраться до работы.

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