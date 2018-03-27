Гимнаст, двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко принял гражданство Российской Федерации. Таким образом, он будет выступать под российским флагом. Об этом сообщает iSport.ua .

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", - заявил тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Известно, что до 2014 года Степко представлял Украину. Он выиграл для Украины золотую медаль на чемпионате Европы в упражнении на брусьях. Позже гимнаст сменил гражданство и уже в 2015 году завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в понедельник, 26 ареля, в американском штате Флорида, в городе Майями первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг престижного турнира WTA категории Mandatory.

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