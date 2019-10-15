 Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать график разведения войск на Донбассе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать график разведения войск на Донбассе
15.10.2019 21:10
ТКГ - Сайдик заявил, что в Минске не смогли согласовать график разведения войск на Донбассе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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