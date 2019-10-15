 В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами
15.10.2019 21:28
В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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