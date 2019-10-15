 Американка растрогала соцсети встречей со своей собакой, которая потерялась 12 лет назад - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Американка растрогала соцсети встречей со своей собакой, которая потерялась 12 лет назад
15.10.2019 22:04
Соцсети растрогало видео встречи хозяйки со своей собакой, которая 12 лет назад потерялась Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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