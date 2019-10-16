Неполитические Сводки
- В Одесской области двое подростков забили камнями бездомного до смерти ради развлечения
- Рада поддержала судебную реформу Зеленского
- Ирина Билык рассказала о горе, случившемся в ее семье
- Зеленский рассказал, когда состоится разведение сил на Донбассе
- Близкие Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции и о вакцине Фриске
|В Одесской области двое подростков забили камнями бездомного до смерти ради развлечения
|16.10.2019 13:15
|
Поделитесь статьей с друзьями