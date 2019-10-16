 В Одесской области двое подростков забили камнями бездомного до смерти ради развлечения - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Одесской области двое подростков забили камнями бездомного до смерти ради развлечения
16.10.2019 13:15
Двое подростков забили до смерти бездомного в Одесской области Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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