Неполитические Сводки
- Зеленский подписал закон, способствующий привлечению инвестиций в кинопроизводство в Украине
- В США научили робота носить коробки
- Кабмин отложил вступление в силу нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе
- В Санкт-Петербурге менеджер Rammstein ударил охранника по голове
- В Сумах пьяный водитель авто 30 метров тянул полицейского за машиной
|В американском Конгрессе решили перенести голосование по импичменту Трампа
|16.10.2019 17:54
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