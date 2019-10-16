 В Сумах пьяный водитель авто 30 метров тянул полицейского за машиной - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Сумах пьяный водитель авто 30 метров тянул полицейского за машиной
16.10.2019 18:13
ДТП в Сумской области - водитель протащил полицейского 30 метров Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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