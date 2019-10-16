 Зеленский подписал закон, способствующий привлечению инвестиций в кинопроизводство в Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский подписал закон, способствующий привлечению инвестиций в кинопроизводство в Украине
16.10.2019 19:26
Зеленский подписал закон о государственных субсидиях для иностранных кинопроизводителей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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