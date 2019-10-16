 Европарламент решил отсрочить вступление в должность нового состава Еврокомиссии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Европарламент решил отсрочить вступление в должность нового состава Еврокомиссии
16.10.2019 19:45
Европейский парламент поддержал перенос вступления в должность нового состава Еврокомиссии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->