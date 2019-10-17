 В МИД РФ заявили, что требование распустить "ЛДНР" мешает реализации Минских соглашений - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В МИД РФ заявили, что требование распустить "ЛДНР" мешает реализации Минских соглашений
17.10.2019 14:53
Захарова заявила, что требование о роспуске так называемых Донецкой и Луганской народных республик мешает реализации Минских соглашений Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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