 Маркарова заявила, что бюджет-2020 будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Маркарова заявила, что бюджет-2020 будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны
17.10.2019 20:47
Бюджет-2020 будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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