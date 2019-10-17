Неполитические Сводки
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|Маркарова заявила, что бюджет-2020 будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны
|17.10.2019 20:47
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