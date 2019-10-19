 На подпись Зеленскому передали закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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На подпись Зеленскому передали закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов
19.10.2019 19:19
На подпись Зеленскому передали закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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