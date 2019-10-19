Неполитические Сводки
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- На подпись Зеленскому передали закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов
- Итальянский лоукостер намерен открыть новые маршруты из Украины
- В Чили демонстранты устроили пожары в метро из-за повышения цены на проезд
|На подпись Зеленскому передали закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов
|19.10.2019 19:19
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