 Горіла хата, палала: Квартал 95 с хором Веревки высмеяли Гонтареву - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Горіла хата, палала: Квартал 95 с хором Веревки высмеяли Гонтареву
21.10.2019 11:59
Студия Квартал 95 и хор Веревки исполнил пародийную песню о поджоге дома Гонтаревой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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