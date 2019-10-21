 В Киеве неизвестный мужчина напал на первоклассника в школьном туалете - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве неизвестный мужчина напал на первоклассника в школьном туалете
21.10.2019 12:17
В Киеве в одной из школ в туалете на первоклассника напал мужчина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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