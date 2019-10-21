 Пила алкоголь и занималась спортом: австралийка в день родов узнала о своей беременности - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пила алкоголь и занималась спортом: австралийка в день родов узнала о своей беременности
21.10.2019 17:30
В Австралии 26-летняя девушка в больнице узнала, что беременна и через час родила Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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